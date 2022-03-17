Мужская мода: от XVIII века до современности

От рубашек XVIII века до синего костюма Gucci, который надевал певец Гарри Стайлс. В лондонском Музее..
Дата загрузки: 2022-03-17
Она называется «Мужественность в моде: искусство мужской одежды». Экспонаты здесь из разных веков и разных эпох. Они проливают свет на работу дизайнеров, портных и художников.
Здесь можно увидеть мужское нижнее бельё: старинное и современное, а также множество костюмов.[Клер Уилкокс, куратор выставки]:
«Мы сделали выставку о мужской одежде, потому что хотели отметить её разнообразие: от исторического до современного. Мы хотели взглянуть как на моду, так и на искусство».
Вместе с нарядами на выставке также представлены картины, рисунки и скульптуры.[Клер Уилкокс, куратор выставки]:
«Выставка тематическая, и мы начинаем её в первой галерее с мужского образа и того, как формировалась одежда. Мы переходим в центральную часть, которая посвящена изобилию мужской моды с XVIII века до наших дней, с примерами психоделической одежды 60-х годов XX столетия. И затем, в заключительном разделе, мы смотрим на исправленный, видоизменённый и переделанный костюм современности».
На выставке также представлены наряды, которые видели на таких знаменитостях, как Дэвид Боуи и Сэм Смит. Есть здесь также и чёрный блестящий костюм, который актёр Тимоти Шаламе надел на премьеру научно-фантастического фильма «Дюна».
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