Собака на свадьбе: как отреагировали молодожёны на незваного гостя

Молодожёны из Бразилии Марилья и Матеус хотели справить свадьбу на открытом воздухе. Но из-за дождя всем гостям пришлось перейти под натянутый тент. Пока все гости устраивались под навесом, к ним забрела бездомная собака.

Пса пытались выпроводить, но он возвращался. Марилья, увидев незваного гостя, сказала: «Для меня – это приятный сюрприз, поскольку я люблю животных. Эта ситуация кажется забавной». Собаке разрешили остаться.

Когда праздничная встреча подошла к концу Марилья с мужем увидели, что собака ушла. Молодожёны хотели взять собаку себе, но не смогли её разыскать.

«Мы выбрали его, потому что он бездомный», – объяснила Марилья. Мы искали его неделю и, наконец, нашли. Нам сообщили, где он находится».

Пса назвали Снуп. Марилья его вымыла и накормила. «Пёс был в прекрасном настроении и хорошо спал на новом месте», – рассказала девушка.