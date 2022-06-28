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Уникальный декор тортов изумляет реалистичными деталями. Фото

Уникальный декор тортов изумляет реалистичными деталями. Фото
Уникальный декор тортов изумляет реалистичными деталями. Фото

Торты сеульского кондитера по фамилии Су – сочетание изысканного вкуса и уникального декора. Художник украшает торты реалистичными букетами цветов из масляного крема, используя разноцветную помадку и глазурь.

Бархатистая текстура каждого лепестка придаёт цветам реалистичный вид. Плавные переходы от одного цвета к другому, двухцветные листья напоминают весенний сад.

Такие торты часто заказывают для особых случаев. Помимо создания десертов, Су делится секретами мастерства на своих уроках.

Многие отмечают, что её работы слишком красивы, чтобы их есть. Популярность кондитера растёт, поскольку люди делятся фотографиями её удивительных работ. В мире кондитерского искусства редко можно встретить такое тонкое внимание ко всем деталям.

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