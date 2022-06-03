Платиновый юбилей: в тысячах городов зажглись факелы в честь Елизаветы II

Вся королевская семья на балконе Букингемского дворца. В центре – королева Елизавета II. Так в Великобритании..

Вся королевская семья на балконе Букингемского дворца. В центре – королева Елизавета II. Так в Великобритании начались празднования по случаю 70-летнего юбилея монархини на троне.

Так долго ещё не правил ни один предшественник Елизаветы II. А ещё она третий самый долгоправящий монарх суверенного государства в мире.

На улицы Лондона вышли десятки тысяч людей. Вместе с королевской семьёй они посмотрели на парад гвардейцев, а также авиационное шоу, в котором приняли участие около 70 самолетов Королевских ВВС.

[туристка из Новой Зеландии]:

«Если описать королеву одним словом, то это, наверное, верность».

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Вечером прошла ещё одна церемония, которую посетила королева, несмотря на преклонный возраст. Это зажжение маяка. Сначала монархиня торжественно прошла к постаменту у Виндзорского замка. Затем нажала кнопку и зажгла дорожку из огней. Одновременно загорелась дорожка у Букингемского дворца, после которой зажёгся своеобразный маяк в виде дерева.

Подобные маяки включились более чем в 2000 городах и деревнях по всей Великобритании, а также в столицах стран Содружества.

Церемонию в Лондоне посетил принц Уильям.

Факелы или маяки зажгли и в других странах, включая Индию, Бангладеш и Пакистан.

Торжества в Великобритании продлятся четыре дня, включая церемонии, вечеринки и парады. На этот период объявили общенациональные выходные.

Опросы показывают, что королева по-прежнему пользуется большим уважением и поддержкой у своих подданных. При этом в последнее время Елизавета II была вынуждена отменить участие в ряде мероприятий из-за некоторых проблем с подвижностью. Ей 96 лет.

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