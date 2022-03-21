Как оживает японский город рядом с аварийной АЭС «Фукусима»

Ясуси Хосодзава вернулся в свой родной город Футабу в январе – в первый же день, когда..

Ясуси Хосодзава вернулся в свой родной город Футабу в январе – в первый же день, когда это разрешили. До этого почти 11 лет здесь была зона отчуждения после аварии на АЭС «Фукусима».

Часть станции находится в Футабе. После землетрясения и цунами 11 марта 2011 года все 7000 местных жителей были эвакуированы.

Теперь в город снова возвращаются люди. Пока их только семеро.

[Ясуси Хосодзава, житель Футабы]:

«С тех пор как случилось бедствие, я всегда хотел вернуться в Футабу, всегда держал это в голове».

В городе нет больниц, магазинов и школ. Здесь не предоставляются какие-либо коммерческие услуги. Чтобы купить продукты или лекарства, нужно ездить в соседние города.

[Ясуси Хосодзава, житель Футабы]:

«Я думал, что хочу вернуться в Футабу. И я вернулся. Но теперь я думаю, что это было ошибкой. Школы нет, врачей нет. Молодежь с детьми сюда не приедет».

В целом из префектуры Фукусима после аварии эвакуировали более 160 тысяч жителей. В этом районе находится ещё 12 городов, которые входили в запретную зону. Теперь все они открылись. Правда, некоторые частично. В семи остаются районы, где проживание людей пока не считается безопасным. Футаба тоже входит в их число.

В июне здесь планируют открыть ещё 560 гектаров территории возле железнодорожной станции и коммерческого центра города. Раньше здесь проживала половина населения.

Городские власти пригласили 24 компании начать здесь новый бизнес, чтобы оживить промышленность.

В августе планируют открыть ратушу, а также строят жилой комплекс на 86 квартир.

Цель города – за пять лет привлечь около 2000 жителей. Впрочем. опросы показывают, что лишь 11% бывших жителей города хотят вернуться.

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