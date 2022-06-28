Глубоко в горах на востоке Афганистана Мина Гул пытается восстановить свою жизнь. [Мина Гул, пострадавший

После землетрясения: тысячи афганцев живут на развалинах и ждут помощи

[Мина Гул, пострадавший]:

«Наш дом разрушен. Дети и женщины тут со мной».

Глубоко в горах на востоке Афганистана Мина Гул пытается восстановить свою жизнь.

На прошлой неделе здесь произошло мощнейшее землетрясение, которое унесло жизни более 1000 человек. Теперь выжившие заняты спасением того, что осталось от их имущества.

[Мина Гул, пострадавший]

«У нас нет дома. Палатки тоже пока не привозили. Женщины и дети живут прямо на улице среди развалин. Нет ни туалетов, ни всего остального. Нам негде жить».

По данным Министерства здравоохранения, тысячи жителей региона нуждаются в чистой воде и еде.

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А ООН предупреждает, что из-за антисанитарии может начаться эпидемия холеры.

Решение проблемы ложится на плечи группировки «Талибан», запрещённой в России и других странах. В прошлом году после вывода иностранных войск, в частности американских, она захватила контроль над страной. Многие иностранные правительства обвиняют её в нарушениях прав человека.

Тем временем, люди ждут от властей поддержки.

[Абдул Рехман, пострадавший]:

«Я опечален. Мы хотим, чтобы правительство отстроило наши дома. Еда меня не сильно волнует, это не самая большая проблема. Сложнее всего – строительство. И помощь нужна именно здесь. Пока держится жара. Но скоро придёт зима, а мы люди бедные».

ООН и некоторые страны уже направили в регион гуманитарную помощь. В ближайшие дни должно прийти больше.

Тем временем, власти Афганистана требуют от международного сообщества снять санкции. Они хотят, чтобы разморозили миллиарды долларов, которые хранятся на счетах западных банков.

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