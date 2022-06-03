Морским львам угрожает мусор, выброшенный в океане и на суше

Израненные морские львы – одна из самых актуальных забот сотрудников спасательного центра в Аргентине. Эти млекопитающие часто запутываются в рыболовных сетях и оказываются на грани гибели. Но, как оказалось, опасен не только тот мусор, что выброшен в море.

Спасатели находят морских львов, запутавшихся в пластиковых лентах, которыми стягивают коробки с товаром. Такие грузы постоянно проходят через морские порты. Пластиковые ленты часто ломаются, и никто их не убирает. В итоге они оказываются в океане.

Сотрудники спасательного центра бьют тревогу.

[Серхио Родригес Эредиа, морской биолог]:

«Важно подчеркнуть происхождение этого мусора. Он появляется не только потому, что его выбросили с морских судов. Его также оставляют на пляжах или выбрасывают в больших городах. Например, человек бросает окурок на улице в столице. Так начинается цикл, который рано или поздно заканчивается в море».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Спасательный центр принадлежит благотворительному фонду «Мундо Марино». Его специалисты отлавливают раненых и больных морских обитателей и передают их ветеринарам. Вылеченных пациентов возвращают в дикую природу.

Сотрудники фонда также проводят семинары, на которых рассказывают людям о том, как важно с уважением относиться к природе и беречь её.

[Серхио Родригес Эредиа, морской биолог]:

«Если деятельность человека – такая, как добыча ископаемых и непрерывная эксплуатация природных ресурсов – не рассматривается со всей ответственностью, то в итоге это влияет на морскую природу и в долгосрочной перспективе повлияет на нас».

Морские львы принадлежат к семейству ушастых тюленей. Южноамериканский вид распространяется вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки от Перу до Огненной Земли, а также вдоль атлантического побережья до юга Бразилии.

Короткая ссылка на эту страницу: