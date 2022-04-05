Морских коньков в заливе Гуанабара становится больше

Бразильские биологи осматривают и измеряют морского конька, пойманного в заливе Гуанабара. Это взрослый и здоровый самец...

Бразильские биологи осматривают и измеряют морского конька, пойманного в заливе Гуанабара. Это взрослый и здоровый самец. К тому же, вынашивает детёнышей. Да, звучит непривычно, но у самцов морских коньков этот процесс почти непрерывный. Как только мальки уплывут, самка отложит новые икринки в сумку самца.

[Натали Фререт-Мойрер, биолог]:

«Мы определяем, что самец беременный, по вот этому органу в области живота. Это сумка. Она напоминает сумку кенгуру, но более сложная».

За раз рождаются от пяти до полутора тысяч мальков. Выживает только один процент. Тем не менее популяция в заливе растёт. Но восемь лет назад всё было иначе. Морские коньки здесь почти исчезли. Их чрезмерно вылавливали, чтобы продавать для аквариумов или на сувениры. Когда правительство запретило отлов, ситуация стала исправляться.

Местные биологи наблюдают за коньками 15 лет. Раз в месяц в любую погоду они погружаются в воды залива и исследуют территорию в 400 квадратных метров у побережья Рио-де-Жанейро.

Морские коньки очень уязвимы. У них нет желудка, и они должны постоянно есть, чтобы не умереть от истощения. От хищников защищаться не умеют, но могут маскироваться, изменяя цвет тела и сливаясь с водорослями.

Также коньки часто попадают в рыболовные сети. Поэтому биологи объясняют рыбакам, как высвобождать коньков, не причинив им вреда.

[Манаси Ребусас, глава Ассоциации рыбаков]:

«Если морской конёк выглядит больным, мы сообщаем биологам, и они забирают его на лечение, а затем возвращают в море».

Биологи также разводят морских коньков в лаборатории. Это необходимо на случай исчезновения популяции в заливе. Тогда её можно будет восстановить.

Существует около 60 видов морских коньков. Они бывают размером от двух до 30 сантиметров. Относятся к семейству игловых рыб. Морские коньки медленно плавают, но зато их глаза вращаются независимо друг от друга, обеспечивая почти круговой обзор. Морские коньки в основном образуют пару на всю жизнь. Выбор делает самка.

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