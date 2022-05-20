Индийский штат Ассам уходит под воду: затопило 1900 деревень

Индийский штат Ассам буквально уходит под воду. На этой неделе из-за сильных дождей вышла из берегов..

[житель штата Ассам]:

«Это место стало похоже на океан. Погода просто ужасная. Дождь не кончается несколько дней. Людям очень тяжело».

Индийский штат Ассам буквально уходит под воду. На этой неделе из-за сильных дождей вышла из берегов Брахмапутра – одна из крупнейших рек Южной Азии. Стихийное бедствие уже унесло не менее десяти жизней. 1900 деревень затоплены. 700 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

По всему штату идут спасательные операции. Помогает и армия. В одной из деревень солдаты вывезли из водной ловушки 2000 человек. Но многим приходится спасаться самостоятельно.

Потерявшие кров люди ищут убежища в школах и других общественных зданиях.

[житель штата Ассам]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Синоптики говорят, что дожди на северо-востоке пока не утихнут. Это значит, что наводнение может стать ещё масштабнее.

Одновременно в другой части страны держится изнурительная жара. От неё в Индии страдают с апреля. В некоторых городах температура поднимается до 49 градусов. Во многих школах отменили занятия, а также экзамены.

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