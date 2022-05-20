Индийский штат Ассам уходит под воду: затопило 1900 деревень

Индийский штат Ассам буквально уходит под воду. На этой неделе из-за сильных дождей вышла из берегов..
Дата загрузки: 2022-05-20
[житель штата Ассам]:
«Это место стало похоже на океан. Погода просто ужасная. Дождь не кончается несколько дней. Людям очень тяжело».
По всему штату идут спасательные операции. Помогает и армия. В одной из деревень солдаты вывезли из водной ловушки 2000 человек. Но многим приходится спасаться самостоятельно.
Потерявшие кров люди ищут убежища в школах и других общественных зданиях.
[житель штата Ассам]:
«Вот уже пять дней мы живём в здании школы. Никто не беспокоится о том, чтобы присылать нам продукты. Власти только говорят о выделении средств для оказания помощи. Они и сегодня пришли, чтобы сказать то же самое».
Синоптики говорят, что дожди на северо-востоке пока не утихнут. Это значит, что наводнение может стать ещё масштабнее.
Одновременно в другой части страны держится изнурительная жара. От неё в Индии страдают с апреля. В некоторых городах температура поднимается до 49 градусов. Во многих школах отменили занятия, а также экзамены.
Короткая ссылка на эту страницу: