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Индийский штат Ассам уходит под воду: затопило 1900 деревень

Индийский штат Ассам уходит под воду: затопило 1900 деревень

Индийский штат Ассам буквально уходит под воду. На этой неделе из-за сильных дождей вышла из берегов..

Дата загрузки: 2022-05-20

Индийский штат Ассам уходит под воду: затопило 1900 деревень
Индийский штат Ассам буквально уходит под воду. На этой неделе из-за сильных дождей вышла из берегов Брахмапутра – одна из крупнейших рек Южной Азии. Стихийное бедствие уже унесло не менее десяти жизней. 1900 деревень затоплены. 700 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

[житель штата Ассам]:
«Это место стало похоже на океан. Погода просто ужасная. Дождь не кончается несколько дней. Людям очень тяжело».

По всему штату идут спасательные операции. Помогает и армия. В одной из деревень солдаты вывезли из водной ловушки 2000 человек. Но многим приходится спасаться самостоятельно.

Потерявшие кров люди ищут убежища в школах и других общественных зданиях.

[житель штата Ассам]:

«Вот уже пять дней мы живём в здании школы. Никто не беспокоится о том, чтобы присылать нам продукты. Власти только говорят о выделении средств для оказания помощи. Они и сегодня пришли, чтобы сказать то же самое».

Синоптики говорят, что дожди на северо-востоке пока не утихнут. Это значит, что наводнение может стать ещё масштабнее.

Одновременно в другой части страны держится изнурительная жара. От неё в Индии страдают с апреля. В некоторых городах температура поднимается до 49 градусов. Во многих школах отменили занятия, а также экзамены.
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