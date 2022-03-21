По каналам Венеции почти не проплыть

Чтобы маневрировать по каналам Венеции, гондольерам теперь приходится пускать в ход всё своё умение. Каналы знаменитого..

Чтобы маневрировать по каналам Венеции, гондольерам теперь приходится пускать в ход всё своё умение. Каналы знаменитого города на воде сильно обмелели. В результате рекордного отлива уровень воды в них – на полметра ниже привычного.

Таких отмелей не видели здесь никогда. Кое-где теперь просто не проплыть. Для местных жителей это проблема, ведь для многих лодки и катера – единственное средство передвижения.

Венеция – знаменитый итальянский город на воде – манит туристов со всего мира своими каналами и старинной архитектурой. Построен на скоплении небольших островов в лагуне с солёной водой у северо-восточного побережья страны, в V веке нашей эры.

Однако у такого расположения есть свои трудности – в результате сезонных и несезонных приливов и отливов местным жителям и бизнесам приходится приспосабливаться к разному уровню воды. Разница обычно составляет около полуметра.

Наводнения – всё же наиболее частый враг города. Они наносят ущерб знаменитым дворцам эпохи Возрождения. Сильнейшее за последние полвека было три года назад.

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