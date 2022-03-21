Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения. Такой вывод эксперты организации сделали..

[Маргарет Харрис, представительница ВОЗ]:

«Пандемия далека от завершения. На этой неделе мы наблюдаем увеличение числа случаев, и, к сожалению, мы всё ещё регистрируем 60-70 тысяч смертей (в неделю). Так что мы определённо находимся в эпицентре пандемии».

Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения. Такой вывод эксперты организации сделали на основании данных о числе заболевших и умерших от COVID-19 за последние дни.

Ранее ВОЗ заявила, что острая фаза пандемии может закончиться в этом году. Впрочем, в организации отмечают, что главным фактором в этом процессе станет массовая вакцинация населения. По мнению экспертов, прививки должно сделать не менее 70% жителей каждой страны.

Новых случаев COVID-19 последние несколько месяцев становилось меньше. Однако на прошлой неделе показатели снова поползли вверх. Причем в большинстве стран мира.

Так, о новых вспышках сообщили в Китае. Там в некоторых провинциях ограничили передвижение людей и начали массовое тестирование.

Только по официальной статистике в стране регистрировали более 2000 новых заболевших в сутки. При этом известно, что официальные данные в КНР часто сильно занижены и реальное число инфицированных может быть намного больше.

Китай также сообщил о первом умершем от COVID более чем за год.

По мнению экспертов ВОЗ, рост числа заболевших вызван несколькими факторами. Первый – это сам штамм вируса омикрон, который считается крайне заразным. Второй фактор – это постепенная отмена коронавирусных ограничений, которая происходит в разных странах.

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