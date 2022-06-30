Кенийские дайверы восстанавливают коралловые рифы в Индийском океане

Эти четверо дайверов стоят на переднем крае спасения коралловых рифов в Кении. В 1998 году явление..

Эти четверо дайверов стоят на переднем крае спасения коралловых рифов в Кении. В 1998 году явление Эль-Ниньо привело к массовой гибели кораллов в Индийском океане. А без них рушится вся остальная морская экосистема.

Коралловым рифам также угрожает добыча песка. Когда его поднимают со дна, часть оседает на живые организмы, они не получают кислорода и погибают. Опасность несут и огромные рыболовные траулеры.

[Питер Водегель, морской биолог]:

«Это как если бы деревья в лесу валили бульдозером, чтобы поймать нескольких оленей. Через некоторое время не будет ни леса, ни оленей. То же самое происходит с морскими обитателями. Если повреждать дно, всё живое умрёт».

Дайверы собирают на морском дне сломанные кораллы и доставляют их на специальную ферму.

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[Ятин Патель, инструктор по дайвингу]:

«Если их оставить на песке, через несколько дней они умрут. Но если поднять их достаточно рано и разместить в наших питомниках, они превращаются в коралловое дерево. Поскольку они получают питательные вещества, то растут очень быстро».

Выращенные кораллы возвращают в океан. Веточки прикрепляют там, где рифы разрушены.

[Ятин Патель, инструктор по дайвингу]:

«Там появляется больше рыбы. Кораллы привлекают морских существ, и постепенно они обустраиваются среди рифов».

Дайверы разместили у побережья 800 конструкций, к которым тоже прикрепляют коралловые веточки. За год они высаживают более 8000 кораллов.

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