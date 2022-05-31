На стройплощадке в Мексике нашли древний город майя

Археологи обнаружили руины древнего города майя с дворцами, пирамидами и площадями. Находку сделали, как обычно бывает..

Археологи обнаружили руины древнего города майя с дворцами, пирамидами и площадями. Находку сделали, как обычно бывает к Мексике, – на стройплощадке. Здесь, на полуострове Юкатан недалеко от Мериды, планировали построить промышленный парк.

По словам археологов, местная архитектура имела стиль, который редко встречался в этом районе.

[Карлос Пераса Лопе, археолог]:

«Мы думаем, что здесь проживало более 4000 человек. Это был большой город с людьми из разных социальных слоёв: священниками, писцами, которые жили в этих больших дворцах, а также простыми людьми, жившими в небольших зданиях».

Исследователи также обнаружили погребения взрослых и детей. В могилах были обсидиановые и кремневые орудия, подношениями и другие предметы.

[Карлос Пераса Лопе, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «(Мы нашли) вазы и рабочие инструменты. Вы удивитесь, но у нас даже есть некоторые инструменты, которые древние майя использовали для строительства своих зданий, чтобы сгладить и покрыть резные камни штукатуркой, а также синей или красной краской».

Нашли здесь и останки морских обитателей. Из этого сделали вывод, что жители города дополняли свой сельскохозяйственный рацион рыбой, которую вылавливали на ближайшем побережье.

Владельцы земли отмечают, что, несмотря на находку, промышленный парк всё равно построят. При этом все древности перенесут в другое место.

Короткая ссылка на эту страницу: