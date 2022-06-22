Боливийские индейцы встретили аймарский Новый год, поднимая руки к солнцу

Уже с ночи боливийские индейцы ждут рассвета на горном хребте Кордильера-Реаль. Поймать первые лучи солнца и..

Уже с ночи боливийские индейцы ждут рассвета на горном хребте Кордильера-Реаль. Поймать первые лучи солнца и поприветствовать светило в первый день аймарского Нового года – многовековая традиция. Праздник совпадает с зимним солнцестоянием.

В этот день индейцы приносят дары богине Пачамаме – Матери-Земле, а также стараются задобрить солнечное божество Инти.

[жительница Боливии]:

«Мы празднуем 5530 год, поэтому просим защиты у Отца-Солнца. В этот день у нас намного больше сил и мужества благодаря полученной энергии». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы поднимаем руки и просим у божества Инти наделить нас энергией солнца. Мы также просим здоровья, сил и удачи».

В доиспанской Америке для индейцев сельское хозяйство было жизненно важным. Они проводили различные религиозные обряды, чтобы задобрить богов и получить их благословение. Так они надеялись собрать хороший урожай.

Одиннадцать лет назад аймарский Новый год стал в Боливии национальным праздником. С тех пор его отмечают по всей стране.

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