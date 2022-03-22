Instagram и Facebook запретили в России

Instagram и Facebook признали экстремистскими в России. Обе соцсети принадлежат американской компании Meta. Тверской суд Москвы назвал её экстремистской организацией 21 марта.

Между тем решение суда не касается мессенджера WhatsApp, поскольку в нём нет функции публичного распространения информации.

Иск о запрете деятельности Meta ранее подала Генпрокуратура РФ. Причиной стало то, что компания временно разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию против российских военных и президента. После этого в России заблокировали Instagram. Facebook был заблокирован раньше.

Решение суда должно вступить в законную силу только после апелляции. Если жалобу не удовлетворят, то информацию о запрете деятельности Meta и принадлежащих ей Instagram и Facebook опубликуют на сайте Минюста.

После этого и СМИ, и граждане, упоминая название Meta, должны будут добавлять, что организация признана в России экстремистской. Нельзя будет использовать логотипы Instagram и Facebook, а также покупать рекламу в этих социальных сетях. Это может быть расценено как финансирование экстремистской организации.

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