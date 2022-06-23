Перуанец Иполито Тико во время ремонта нашёл у себя под домом в Лиме гробницу инков. Теперь..

Перуанец у себя под домом нашёл древнюю гробницу инков

[Хулио Абанто, археолог]:

«Мы обнаружили останки людей. Они захоронены на глубине четыре метра. Там лежали три тела, завёрнутые в ткань. Рядом мы нашли погребальные принадлежности, какие делали в эпоху инков».

Перуанец Иполито Тико во время ремонта нашёл у себя под домом в Лиме гробницу инков. Теперь здесь работают археологи. По их мнению, захоронение было сделано в V веке.

Погребальные принадлежности сделаны из меди и серебра. Это говорит о том, что в гробнице похоронены знатные люди.

Владелец дома начал ремонт ещё в мае. Когда сможет его закончить, теперь не известно. Но мужчина доволен.

[Иполито Тико, владелец дома]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В доиспанские времена на территории нынешней Лимы жили индейские племена. По мнению археологов, по соседству с домом Иполито Тико можно найти ещё много древних артефактов.

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