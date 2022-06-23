Перуанец у себя под домом нашёл древнюю гробницу инков

Перуанец Иполито Тико во время ремонта нашёл у себя под домом в Лиме гробницу инков. Теперь..
Дата загрузки: 2022-06-23
[Хулио Абанто, археолог]:
«Мы обнаружили останки людей. Они захоронены на глубине четыре метра. Там лежали три тела, завёрнутые в ткань. Рядом мы нашли погребальные принадлежности, какие делали в эпоху инков».
Погребальные принадлежности сделаны из меди и серебра. Это говорит о том, что в гробнице похоронены знатные люди.
Владелец дома начал ремонт ещё в мае. Когда сможет его закончить, теперь не известно. Но мужчина доволен.
[Иполито Тико, владелец дома]:
«Надеюсь, потомки узнают о нашей находке. Мы думали, что здесь просто земля, но под ней скрывается история».
В доиспанские времена на территории нынешней Лимы жили индейские племена. По мнению археологов, по соседству с домом Иполито Тико можно найти ещё много древних артефактов.
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