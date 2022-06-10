fb pixel
Телеканал NTD

Со свалки в сад: мексиканцы превращают отходы в компост

Со свалки в сад: мексиканцы превращают отходы в компост

На эту специальную свалку недалеко от Мехико выбрасывают только органические отходы. Она работает четыре года. И..

Дата загрузки: 2022-06-10

Со свалки в сад: мексиканцы превращают отходы в компост
На эту специальную свалку недалеко от Мехико выбрасывают только органические отходы. Она работает четыре года. И сюда отправляют остатки пищи уже 3000 жителей мексиканской столицы.

Проект запустил местный активист.

[Херардо Монтес де Ока, глава проекта Hagamos Composta]:
«Если органические отходы отделить от неорганических, то половина мусора, который мы производим, исчезает».

На свалку привозят яичную и ореховую скорлупу, очистки фруктов и овощей, чайные листья и другие пищевые отходы. За четыре-шесть месяцев всё это превращается в компост, который можно использовать для удобрения сада или огорода.

К проекту присоединились уже 23 мексиканских города.

[Паулина Камачо, координатор проекта]:
«Всё начинается с домашнего обучения. Детям объясняют, как важно разделять мусор и правильно с ним обращаться».

Полученный компост распределяют между участниками проекта.

[Каролина Урета Санчес, участница проекта]:
«В Мехико ситуация такова, что не знаешь, попадёт ли мусор туда, где ему место, где он не будет загрязнять природу. А этот проект гарантирует, что органические отходы помогут увеличить плодородность почвы, а не станут дополнительной проблемой».

В проекте также участвуют жители Испании и Гондураса. За четыре года удалось компостировать 2000 тонн отходов.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...