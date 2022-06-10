Со свалки в сад: мексиканцы превращают отходы в компост

На эту специальную свалку недалеко от Мехико выбрасывают только органические отходы. Она работает четыре года. И..
Дата загрузки: 2022-06-10
Проект запустил местный активист.
[Херардо Монтес де Ока, глава проекта Hagamos Composta]:
«Если органические отходы отделить от неорганических, то половина мусора, который мы производим, исчезает».
На свалку привозят яичную и ореховую скорлупу, очистки фруктов и овощей, чайные листья и другие пищевые отходы. За четыре-шесть месяцев всё это превращается в компост, который можно использовать для удобрения сада или огорода.
К проекту присоединились уже 23 мексиканских города.
[Паулина Камачо, координатор проекта]:
«Всё начинается с домашнего обучения. Детям объясняют, как важно разделять мусор и правильно с ним обращаться».
Полученный компост распределяют между участниками проекта.
[Каролина Урета Санчес, участница проекта]:
«В Мехико ситуация такова, что не знаешь, попадёт ли мусор туда, где ему место, где он не будет загрязнять природу. А этот проект гарантирует, что органические отходы помогут увеличить плодородность почвы, а не станут дополнительной проблемой».
В проекте также участвуют жители Испании и Гондураса. За четыре года удалось компостировать 2000 тонн отходов.
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