На эту специальную свалку недалеко от Мехико выбрасывают только органические отходы. Она работает четыре года. И..

Со свалки в сад: мексиканцы превращают отходы в компост

На эту специальную свалку недалеко от Мехико выбрасывают только органические отходы. Она работает четыре года. И сюда отправляют остатки пищи уже 3000 жителей мексиканской столицы.

Проект запустил местный активист.

[Херардо Монтес де Ока, глава проекта Hagamos Composta]:

«Если органические отходы отделить от неорганических, то половина мусора, который мы производим, исчезает».

На свалку привозят яичную и ореховую скорлупу, очистки фруктов и овощей, чайные листья и другие пищевые отходы. За четыре-шесть месяцев всё это превращается в компост, который можно использовать для удобрения сада или огорода.

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К проекту присоединились уже 23 мексиканских города.

[Паулина Камачо, координатор проекта]:

«Всё начинается с домашнего обучения. Детям объясняют, как важно разделять мусор и правильно с ним обращаться».

Полученный компост распределяют между участниками проекта.

[Каролина Урета Санчес, участница проекта]:

«В Мехико ситуация такова, что не знаешь, попадёт ли мусор туда, где ему место, где он не будет загрязнять природу. А этот проект гарантирует, что органические отходы помогут увеличить плодородность почвы, а не станут дополнительной проблемой».

В проекте также участвуют жители Испании и Гондураса. За четыре года удалось компостировать 2000 тонн отходов.

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