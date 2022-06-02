В мексиканском Паленке нашли каменную голову бога кукурузы

Археологический комплекс Паленке в Мексике продолжает раскрывать тайны цивилизации майя. Археологи обнаружили здесь каменную голову бога кукурузы, известного как Сентеотль.

Возраст скульптуры – 1300 лет. Её нашли во дворце. Под головой находилось захоронение. По словам учёных, скульптура была установлена рядом с ритуальным сооружением, имитирующим вход в подземный мир.

[Карлос Варела, археолог]:

«В конце концов мы поняли, что там был пруд. С востока на запад идёт крутой склон, и по нему вода поступает в эту небольшую дренажную систему. Когда вода превысила этот уровень, её отвели через отверстие в дренажную систему, которую мы тоже раскопали».

В Паленке находятся развалины Баакульского царства. Это государство древних майя, существовавшее с V по VIII века. Оно находилось в восточной части современного штата Чьяпас.

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Почему погибло Баакульское царство, неизвестно. При этом на археологических памятниках нет следов намеренного разрушения. Поэтому версию о завоевании чужеземцами учёные ставят под сомнение.

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