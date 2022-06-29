Древнеримские термы Каракаллы сами по себе – популярное место среди туристов, которые приезжают в Рим. Но..

Как жил богатый древнеримский купец, теперь можно увидеть изнутри

Древнеримские термы Каракаллы сами по себе – популярное место среди туристов, которые приезжают в Рим. Но теперь здесь можно увидеть нечто совершенно новое.

После реставрации открылся дом, в котором когда-то жил богатый купец со своей семьёй. А построили его ещё до самих общественных бань.

Двухэтажный дом датируется примерно 134-138 годами нашей эры. Позже его частично разрушили, чтобы освободить место для общественных бань Каракаллы, которые открылись в 216 году нашей эры.

На потолке дома изображены римские и египетские божества.

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[Сильвия Фортунати, археолог]:

«На этой стене мы можем увидеть следы центрального божества, в котором можно узнать Сераписа. Но, к сожалению, изображения почти не видно. Но слева всё ещё хорошо просматривается Исида с факелом. В правой руке она держит, вероятно, початки кукурузы, а на голове у неё перья».

То, что изображены и римские и египетские боги, – не совсем обычно. Такое в то время обычно встречалось в храмах, но не в жилых домах.

Руины впервые обнаружили в середине XIX века примерно на 10 метров ниже нынешнего уровня бань. Их раскопали примерно столетие спустя. Затем ненадолго открыли для посетителей. Последние 30 лет археологи работали над реставрацией помещения.

Теперь можно познакомиться с ранее невиданными фрагментами.

Планируют также более тщательно исследовать руины и пролить свет на жизнь богатых людей древнего Рима.

Археологи также хотят восстановить части разрушенного здания.

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