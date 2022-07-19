Подводные садовники: луга из водорослей высаживают на дне датского фьорда

Погружаясь в воды датского фьорда, эти подводные садовники делают вклад в будущее. Они восстанавливают некогда пышные..
Дата загрузки: 2022-07-20
Вейле-фьорд на восточном побережье Ютландии годами деградировал из-за сточных вод, а также химикатов, которые дожди несли с фермерских полей.
Сначала морские биологи пытались разбрасывать семена водорослей. Однако это не сработало. Тогда решили высаживать подводные растения вручную.
[Мадс Фьельдсо Кристенсен, биолог]:
«Это похоже на питомник для мелкой рыбы, на морские леса. За последние 30 лет мы во Вейле-фьорде потеряли, может быть, 90% водорослей».
Сначала дайверы собирают водоросли в местах, где они ещё остались. Затем на берегу волонтёры накручивают их на железные гвозди, чтобы их легко можно было приколоть ко дну.
[Мадс Фьельдсо Кристенсен, биолог]:
«Можно взять и пересадить их из хороших районов в оставшуюся пустынную часть фьорда».
Волонтёры и биологи говорят, что как только водоросли возвращаются, жизнь начинает процветать.
[Элене-Юлие Пааманд, дайвер-волонтёр]:
«Как только сажаете побег, в нём что-то начинает двигаться: креветки, маленькие бычки, морские собачки или рыбки-иглы».
Более 70 видов водорослей относятся к наиболее плохо охраняемым. При этом они самые распространёные в прибрежных зонах по всему миру, кроме Антарктиды.
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