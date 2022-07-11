Невероятно длинные уши на весь мир прославили козлёнка Симбу из Пакистана. Он принадлежит породе нубийских коз...

Козлёнок с ушами в полметра прославился на весь мир

Невероятно длинные уши на весь мир прославили козлёнка Симбу из Пакистана. Он принадлежит породе нубийских коз. Уши у них длиннее, чем у остальных сородичей. Но Симба, наверное, побил все рекорды. При рождении его уши были длиной 48 сантиметров.

Сейчас козлёнку чуть больше месяца, а о нём уже написали в 95 международных и пакистанских изданиях.

[Мохаммад Хассан Нареджо, владелец козлёнка]:

«Не думаю, что какой-либо спортсмен, политик, военный, выдающийся актёр, суперзвезда или знаменитость когда-либо получали такую известность в возрасте 34 дней».

Хозяин фермы Мохаммад работает в аэропорту, а разведение коз – его увлечение. Заводчики из некоторых стран Ближнего Востока предлагают за Симбу тысячи долларов. Но пакистанец намерен оставить козлёнка себе.

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Симба подрастает, растут и уши. Их длина – уже 56 сантиметров. Мохаммад подвешивает на шею козлёнка бархатные мешочки и убирает в них уши. Так малышу проще и безопаснее бегать.

Мохаммад направил данные о Симбе в Книгу рекордов Гиннесса. Ответа пока не было.

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