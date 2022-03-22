На улице теплеет, и на городских грядках Рима уже вовсю зеленеют брюссельская капуста, лук и укроп...

Городские огороды: всё больше римлян идут на грядки

На улице теплеет, и на городских грядках Рима уже вовсю зеленеют брюссельская капуста, лук и укроп. За время пандемии многие местные жители проявили интерес к огородам, ведь они для них стали настоящим островком природы во время изоляции в городских джунглях.

Речь о некоторых заброшенных зелёных зонах, которые выделяют под выращивание овощей и фруктов. Эти участки должны отвечать некоторым требованиям: быть собственностью города Рима и располагаться вблизи источника воды.

Кроме того, все желающие должны предоставить план проекта. Если городские власти его одобряют, то можно приниматься за работу.

[Андреа Мессори, представительница ассоциации огородников Рима]:

«Людей, которые за последние два года занялись выращиванием на городских грядках, стало больше на 30%».

Во время первой волны пандемии в Италии был запрещён практически любой вид активного отдыха. Однако городские огороды оставались открытыми.

[Энцо Сильви, представитель ассоциации огородников Рима]:«Что касается COVID, нам, скажем так, повезло немного больше, чем другим категориям, потому что мы могли быть в огороде в периоды, когда всё было закрыто».

Как правило, участки используют для собственных нужд несколько семей. Но теперь это место для общения людей и обретения новых навыков. Тут также начали организовывать всё больше общественных мероприятий.

Один из таких огородов основали ещё в 2013 году. Он состоит из 120 участков, на которых трудится около 300 человек.

Некоторые возделывают пациенты Института психиатрии в лечебных целях.

А на некоторых работают дети иммигрантов, которые сочетают это занятие с уроками итальянского языка.

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