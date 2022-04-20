По знаменитой железной дороге Калка-Шимла в Индии пустили дополнительный поезд. Их здесь называют «игрушечными». Калка-Шимла –..

Ещё один «игрушечный» поезд пустили в Индии из-за наплыва туристов

По знаменитой железной дороге Калка-Шимла в Индии пустили дополнительный поезд. Их здесь называют «игрушечными». Калка-Шимла – это узкоколейка. Её построили в конце XIX века. Дорога проходит по живописным местам. Этим и полюбилась индийцам.

Обычно туристический сезон начинается в середине апреля. По узкоколейке ходят шесть «игрушечных» поездов. В этот раз из-за большого наплыва пассажиров пустили седьмой.

[турист]:

«Здесь здорово. В Дели сейчас жарко. А пока здесь хорошая погода, я чувствую себя прекрасно. «Игрушечный» поезд подарил ещё больше радости. Поездка была отличной».

Узкоколейка Калка-Шимла включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Её построили для соединения Шимлы с остальными железными дорогами Индии. Самая высокая точка узкоколейки находится на высоте 650 метров над уровнем моря.

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Калка-Шимла проходит через сто тоннелей. Самый длинный протянулся на 1100 метров. Также на маршруте встречается 860 мостов. Длина самого большого – 18 метров.

Шимла ежегодно привлекает тысячи туристов со всей Индии.

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