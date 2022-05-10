Сафари на верблюдах – новый способ увидеть дикую природу Кении

Для большинства туристов сафари и внедорожники – понятие неразделимое. Но в Кении теперь предлагают окунуться в..

Для большинства туристов сафари и внедорожники – понятие неразделимое. Но в Кении теперь предлагают окунуться в мир дикой природы совсем иначе. Здесь туристы путешествуют на верблюдах.

Адриан Аллан приехал из Великобритании. Одним из первых осваивает сафари на верблюде.

[Адриан Аллан, турист из Великобритании]:

«Мир движется вперёд и старается уйти от двигателей внутреннего сгорания. Но автомобили всё равно вредят природе. К тому же на машине нельзя добраться до некоторых мест, а на верблюде и пешком – можно».

Верблюдов вместо машин пока используют в двух заповедниках – Масаи-Мара и Сойсамбу.

[Джосфат Барабара, погонщик верблюдов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Путешествуя на верблюдах, можно встретить больше животных, чем на машине. Автомобили ездят по специальным дорожкам и не могут свернуть в густые заросли».

Путешественникам нравится неспешная экскурсия, а также то, что верблюды не загрязняют воздух и не разрушают почву, как машины.

[Аманда Перретт, владелица компании Bobong Safaris]:

«Верблюды полезны тем, что поедают чужеродные растения, а это хорошо для местной экосистемы».

При этом от комфорта отказываться не нужно. На верблюда можно погрузить весь свой багаж. Кроме того, экскурсия обходится дешевле. Аренда животного стоит 45 долларов в день. За автомобиль придётся заплатить 180 долларов плюс расходы на топливо.

Экотуризм имеет ещё одно преимущество. Путешественники на верблюдах могут заехать в деревни и познакомиться с местными жителями.

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