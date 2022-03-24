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70% венесуэльцев страдают от перебоев с водопроводной водой

70% венесуэльцев страдают от перебоев с водопроводной водой

Более 70% венесуэльцев жалуются на перебои с доступом к воде. Они говорят, что во время пандемии..

Дата загрузки: 2022-03-24

70% венесуэльцев страдают от перебоев с водопроводной водой
Более 70% венесуэльцев жалуются на перебои с доступом к воде. Они говорят, что во время пандемии стало хуже.

55-летний Карлос Кова живёт на юго-востоке Каракаса. Говорит, что уже несколько месяцев в доме нет воды. Приходится ходить в лес и набирать её из ручья.

[Карлос Кова, житель Венесуэлы]:
«Прихожу сюда, потому что дома долго нет воды. Этих 15 бутылей хватает на три дня. Потом снова прихожу. Приходится это делать».

Этот источник обеспечивает водой ещё несколько сотен местных семей.

В Венесуэле живёт 28 миллионов человек. Люди пострадали от восьмилетнего экономического кризиса. Перебои наблюдаются не только с водой, но также с электричеством и газоснабжением.

[Хулио Кубас, глава «Обсерватории общественных услуг»]:
«Речь о жителях этих 12 городов. Мы опросили 7500 человек, и 60% из них негативно оценивают услугу водоснабжения».

Теперь многие роют колодцы и скважины, чтобы получать воду без перебоев.

[Юмелис Браво, жительница Венесуэлы]:
«Вода критически важна для всего сообщества. Не должно быть её нехватки ни для кого в мире. С ней мы готовим еду и делаем другие вещи. Нужно мыть, купаться, убирать дом, мыть еду».

По данным коммунальных служб, проблема не в отсутствии воды как таковой. Всё дело в нехватке инвестиций и отсутствии технического обслуживания и ремонта существующих распределительных пунктов.
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