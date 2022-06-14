Жительница Карачи Асма говорит, что не может заниматься домашними делами из-за постоянного отключения электричества. По этой..

Отключения света и нехватка воды: Пакистанцы страдают от жары и жажды

[Асма Фахим, жительница Карачи]:

«Каждый день мы остаёмся без электричества по 8-10 часов в такую жаркую и влажную погоду. График подачи электроэнергии отсутствует. Они отключают свет и днём, и ночью, когда им вздумается. Я не могу готовить. Дети не могут учиться».

Жительница Карачи Асма говорит, что не может заниматься домашними делами из-за постоянного отключения электричества. По этой же причине её дети не могут делать уроки.

Сейчас нехватка электроэнергии в Пакистане составляет более шести тысяч мегаватт. Ситуацию усугубляет рост цен на нефть, которая питает большинство электростанций страны.

Асма говорит, что раньше у них был электрогенератор. Но сейчас даже его использовать невозможно.

[Асма Фахим, жительница Карачи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Чтобы справиться с ростом цен на международном рынке, правительство в течение месяца повысило цену на бензин на 60 пакистанских рупий. Это примерно 30 центов.

Ясир, рабочий швейной фабрики, говорит, что из-за отключений объём производства сократился более чем вдвое.

[Ясир Рана, рабочий швейной фабрики]:

«Мы приезжаем сюда утром, немного работаем, а потом часами сидим без дела, потому что нет света. Каждый день одно и то же».

Частые перебои с подачей электроэнергии также ухудшают и без того неустойчивую ситуацию с водоснабжением в городе, поскольку водонасосные станции обесточены.

Люди покупают воду, но часто она грязная, из-за чего у многих начинается диарея.

[Файяз Хан, житель Карачи]:

«Поскольку мы не получаем воду по трубопроводу, мы должны её покупать. Она не только съедает наш доход, но и портит здоровье».

Ещё больше ситуацию усугубляет рекордная жара. Кое-где столбики термометров уже превысили 50 градусов по Цельсию.

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