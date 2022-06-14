Отключения света и нехватка воды: Пакистанцы страдают от жары и жажды

Жительница Карачи Асма говорит, что не может заниматься домашними делами из-за постоянного отключения электричества. По этой..
Дата загрузки: 2022-06-14
[Асма Фахим, жительница Карачи]:
«Каждый день мы остаёмся без электричества по 8-10 часов в такую жаркую и влажную погоду. График подачи электроэнергии отсутствует. Они отключают свет и днём, и ночью, когда им вздумается. Я не могу готовить. Дети не могут учиться».
Сейчас нехватка электроэнергии в Пакистане составляет более шести тысяч мегаватт. Ситуацию усугубляет рост цен на нефть, которая питает большинство электростанций страны.
Асма говорит, что раньше у них был электрогенератор. Но сейчас даже его использовать невозможно.
[Асма Фахим, жительница Карачи]:
«На бензин для генератора денег не хватает, поскольку он дорожает каждый день».
Чтобы справиться с ростом цен на международном рынке, правительство в течение месяца повысило цену на бензин на 60 пакистанских рупий. Это примерно 30 центов.
Ясир, рабочий швейной фабрики, говорит, что из-за отключений объём производства сократился более чем вдвое.
[Ясир Рана, рабочий швейной фабрики]:
«Мы приезжаем сюда утром, немного работаем, а потом часами сидим без дела, потому что нет света. Каждый день одно и то же».
Частые перебои с подачей электроэнергии также ухудшают и без того неустойчивую ситуацию с водоснабжением в городе, поскольку водонасосные станции обесточены.
Люди покупают воду, но часто она грязная, из-за чего у многих начинается диарея.
[Файяз Хан, житель Карачи]:
«Поскольку мы не получаем воду по трубопроводу, мы должны её покупать. Она не только съедает наш доход, но и портит здоровье».
Ещё больше ситуацию усугубляет рекордная жара. Кое-где столбики термометров уже превысили 50 градусов по Цельсию.
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