Токсичной пеной завалило 30 домов в Колумбии

Ядовито пахнущая пена, похожая на снежные сугробы, буквально заполонила улицы колумбийского города Соача. В плену токсичной..

Ядовито пахнущая пена, похожая на снежные сугробы, буквально заполонила улицы колумбийского города Соача. В плену токсичной субстанции оказались 30 домов. Пожарные пытаются рассеять её водой.

Уильям Санчес, проснувшись утром, увидел пену у себя на кухне.

[Уильям Санчес, житель Соачи]:

«Этот (дом) может рухнуть в любую минуту, и мне придётся спать под мостом. Я инвалид и не работаю».

Колумбийские СМИ сообщают, что пена поступает из канализационного колодца. Уровень воды в нём поднялся после проливного дождя, прошедшего накануне.

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Местные власти пока не могут назвать причину такого явления.

[Даян Каукали, сотрудница администрации Соачи]:

«Мы проведём химический анализ, чтобы определить, какой загрязнитель вызвал образование пены. Это позволит узнать, токсична ли она».

Соача – самый населённый пригород Боготы – столицы страны. В Соаче много заводов и фабрик, и в городе живут в основном семьи рабочих.

Это не первый случай, когда рядом с Боготой появляются облака пены. Подобное регулярно происходит в городе Москера. Там клубами ядовитой субстанции покрывается река Бальсильяс. Причина в том, что производители моющих средств сбрасывают в неё отходы. Местные жители жалуются, что из-за пены у них появляются проблемы с дыханием. А кроме того, она наносит материальный ущерб.

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