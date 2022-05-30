До 44 возросло число жертв сильных дождей на северо-востоке Бразилии. Ещё 56 человек числятся пропавшими без..

Число жертв наводнений и оползней в Бразилии возросло до 44

До 44 возросло число жертв сильных дождей на северо-востоке Бразилии. Ещё 56 человек числятся пропавшими без вести.

В пятницу и субботу ливень обрушился на два крупных города на атлантическом побережье в штате Пернамбуку.

Начались оползни. Это столица штата, город Ресифи. Большинство погибших – здесь.

[жительница Ресифи]:

«Я проснулась от грохота. Когда вышла из дома, увидела, что часть соседского дома разрушена. Потом на помощь пришли люди из общины – копали, пытаясь найти погибших. Потом был второй обвал, и дом соседа рухнул полностью. Семья умерла: отец, жена и двое детей». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Спасатели нашли тело моей сестры вчера вечером. Вон там, вместе с телами ещё четверых. Тело зятя ещё не нашли, он где-то там рядом с грузовиками. Мы ждём».

Как сообщают власти, около 4000 человек остались без крова.

Для Бразилии это четвёртое крупное наводнение за пять месяцев. Первое было в конце декабря – начале января в штате Баия, тоже на северо-востоке страны. Тогда десятки людей погибли, тысячи были вынуждены бежать из своих домов. В конце января 18 человек погибли в ходе наводнения в штате Сан-Паулу на юго-востоке. А в феврале ливни унесли жизни 230 человек в горном регионе штата Рио-де-Жанейро.

При этом почти весь прошлый год большая часть Бразилии страдала от сильной засухи.

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