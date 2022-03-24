Затопило: жители столицы Парагвая просят о помощи

Жители столицы Парагвая просят о помощи. Асунсьон затопило в результате сильных ливней. За несколько часов улицы..
Дата загрузки: 2022-03-24
Вода уже отступила, и теперь город с населением в полмиллиона человек пытается прийти в себя.
В пострадавших районах говорят, что им никто не помогает.
[жительница Асунсьона]:
«Мне пришлось бежать в дом моей мамы, потому что здесь всё было затоплено до середины моей кровати, а у нас шестеро детей. Нам никто не помогает. Мы с мамой тут единственные женщины».
В результате разлива рек пострадали и другие населённые пункты Парагвая, но в столице осадков было больше всего. Сильно пострадал автотранспорт.
[житель Асунсьона]:
«Парковка компании была затоплена, и теперь мы откачиваем воду двумя насосами. Делаем, что можем. Думаю, получится».
Синоптики говорят, что сильные ливни могут повториться.
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