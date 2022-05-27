Пожар в больнице Сенегала: погибло 11 младенцев

30-летняя сенегалка Анта 9 мая родила тройню. На днях двоих младенцев выписали, и она забрала их..

[Анта Ба, мать погибшего ребёнка]:

«Мне сказали, что произошло короткое замыкание, и моя дочь была в той палате. Охранники сказали, что я не могу войти внутрь, потому что все дети в педиатрическом отделении погибли».

30-летняя сенегалка Анта 9 мая родила тройню. На днях двоих младенцев выписали, и она забрала их домой. Наутро пошла в больницу кормить третьего, но её ждала страшная новость.

В отделении для новорождённых вспыхнул пожар. Как сообщил президент Сенегала, погибло 11 младенцев. Больница находится в городе Тивауан на западе страны, что в 120 километрах от столицы Дакар.

[Демба Диоп Си, мэр города Тивауан]:

«Среди детей, которые были в инкубаторах, никто не выжил».

Как показало предварительное расследование, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания. Две медсестры, которые были в комнате, не смогли спасти детей. Огонь охватил всё за пять минут.

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[Амадоу Канар Диоп, инспектор]:

«Люди, похоже, использовали все огнетушители, но так и не потушили очаг возгорания. Если бы они нацелились на него, то хватило бы двух огнетушителей, и такой ситуации не возникло бы. Но они, похоже, паниковали, и не поняли, откуда начался пожар».

В стране объявлен трёхневный национальный траур.

Для Сенегала это уже не первая подобная трагедия. Так, в прошлом году четверо новорождённых погибли в результате пожара в больнице на севере страны. Национальную систему здравоохранения критикуют за низкие стандарты безопасности. Причинами называют недостаточное финансирование и перегруженность из-за пандемии COVID-19.

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