В Непале завершилась поисковая операция на месте крушения небольшого пассажирского самолёта. Подтвердилось, что выживших нет. Спустя..

Авиакатастрофа в Непале: найдены все жертвы и бортовой самописец

В Непале завершилась поисковая операция на месте крушения небольшого пассажирского самолёта. Подтвердилось, что выживших нет. Спустя два дня после трагедии спасателям удалось найти тело последнего из 22 людей на борту.

Обнаружили также речевой бортовой самописец. Он должен пролить свет на причины авиакатастрофы.

Самолёт летел из туристического городка Покхара в другой туристический город – Джомсом. Маршрут составлял всего 80 километров, и такой перелёт обычно занимает 20 минут. Но за пять минут до его окончания авиалайнер пропал с экранов радаров.

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Он упал в предгорье Гималаев на высоте около 4000 метров, недалеко от границы с Китаем. По предварительны данным, врезался в стену. На борту были два немца, четверо индийцев и 16 граждан Непала. 19 пассажиров и три члена экипажа.

Тела всех погибших доставили в Катманду. Их передадут родственникам после идентификации.

Самолёт принадлежал частной авиакомпании Tara Air. Первый полёт совершил в 1979 году.

Власти Непала создали специальную комиссию из пяти человек, которая должна расследовать причины крушения и разработать меры по предотвращению подобных трагедий в будущем. При этом авиакатастрофы в этой стране – не редкость. Погода в горах очень непредсказуемая, и условия видимости могут меняться в считанные секунды.

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