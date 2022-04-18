Наводнение в ЮАР: продолжают искать десятки пропавших без вести

Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести в южноафриканской провинции Квазу-Натал в результате наводнений и..

Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести в южноафриканской провинции Квазу-Натал в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями. Тем временем число погибших превысило 440.

Это пригород города Дурбан. В этой семье погибло сразу несколько человек. Стены дома рухнули на людей, когда они спали.

[местная жительница]:

«Со мной спала маленькая племянница. Когда сошёл оползень, её смыло потоком. Мы не знаем, где она; её не нашли. Мы пытались вызвать полицию с собаками, но они так и не пришли. В итоге они приехали, но без собак». [местный житель]:

«Вместе с внуками в нашей семье был 21 человек, но некоторые умерли. Одну из внучек, которой четыре года, не нашли. Нас осталось 17. Очень печалит то, что у нас с оставшимися детьми больше нет дома. Мы пока у соседей, потеряли всё».

Спасатели продолжают разбирать завалы. Задействуют и собак, и вертолёты. Ещё нужно найти около 60 человек.

Тысячи людей стали бездомными. Во многих районах нет света и воды. Общий ущерб для инфраструктуры власти оценили почти в 700 миллионов долларов.

Это наводнение – одно из сильнейших за всю историю региона.

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