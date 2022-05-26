Как китайские самолёты выслеживают в тайваньском небе

50-летний Робин Хсу осматривает побережье через объектив фотокамеры. Однако здесь он не ради живописных фото заката...

50-летний Робин Хсу осматривает побережье через объектив фотокамеры. Однако здесь он не ради живописных фото заката. Он высматривает угрозу в небе над Тайванем. А ещё внимательно слушает сообщения тайваньских военно-воздушных сил.

Робин – бывший оператор радара военно-морского флота. И от рассвета до заката он и команда радиолюбителей следят за небом и радиоволнами на предмет вторжений самолётов из соседнего материкового Китая.

Команда создала десятки пунктов слежения в горах. Все данные публикует в свободном доступе в Интернете.

[Робин Хсу, радиолюбитель]:

«С раннего утра до сих пор было около пяти трансляций. Судя по моим данным, был один беспилотник, один самолёт тактических помех Y-8 и один противолодочный самолёт Y-8. Все они, по сути, прилетают для сбора электронной информации о военных испытаниях и учениях».

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В этом году команда Робина насчитала более 300 предупреждений китайским военным самолётам, что на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Вообще, подробности о вторжениях в воздушное пространство публикует и Министерство обороны острова. Однако Хсу надеется, что его проект повысит осведомлённость о почти постоянной угрозе со стороны Китая.

Коммунистический Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. В последние месяцы он постоянно активизировал свои войска, что вызвало беспокойство о возможности вторжения.

[Робин Хсу, радиолюбитель]:

«Когда я обнаружил, что частота заходов китайских военных самолётов в нашу зону противовоздушной обороны продолжает расти, то понял, что это нельзя называть миром. Тогда я начал передавать данные некоторым местным СМИ».

Каждый день тайваньским самолётам приходится подниматься в воздух для перехвата китайских истребителей. Это истощает противовоздушную оборону. Эксперты называют это войной в «серой зоне».

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