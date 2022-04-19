Затонувшее у берегов Туниса судно угрожает катастрофой

Тунисские рыбаки боятся за своё дальнейшее существование после кораблекрушения. На прошлой неделе здесь, в заливе Габес,..

[Хаджеш Саллами, рыбак]:

«Это экологическая катастрофа для Ганнуша и залива Габес. Наш залив погибнет, если начнётся утечка с корабля».

Тунисские рыбаки боятся за своё дальнейшее существование после кораблекрушения. На прошлой неделе здесь, в заливе Габес, перевернулось и затонуло топливное судно.

Судно перевозило около тысячи тонн нефти. Оно направлялось из Экваториальной Гвинеи на Мальту.

Сигнал бедствия оно отправило примерно в десяти километрах от Габеса. На него отреагировали военно-морские силы Туниса. В итоге всех семерых членов экипажа удалось спасти.

По предварительной версии, причиной крушения стала плохая погода. Но расследование продолжается.

Между тем разные страны предлагают помощь в ликвидации бедствия. Так, Италия уже собирается отправить военный корабль, который поможет откачать нефть, а также установить специальные барьеры.

[Хаджеш Саллами, рыбак]:

«Мы требуем, чтобы специалисты спустились на дно моря и достали всё, что находится внутри. Если начнётся утечка в залив, то у нас ничего не останется».

Впрочем, рыбаки говорят, что и до крушения проблем в заливе хватало. По берегам много промышленных предприятий. Из-за них местные воды сильно загрязнены.

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