Принц Уильям и Кейт попробовали деликатесы на Багамских островах

Принц Уильям и его супруга Кейт завершили турне по странам Карибского бассейна. Оно длилось восемь дней...

Принц Уильям и его супруга Кейт завершили турне по странам Карибского бассейна. Оно длилось восемь дней. Последней остановкой стали острова Абако в северной части Багамских островов.

Уильям и Кейт побывали на местном кулинарном рынке. Это привычное место встреч жителей Багамов. Здесь супруги попробовали морские деликатесы. А Кейт даже поучаствовала в их приготовлении.

Позже монаршая пара посетила коралловую ферму. Здесь работают над восстановлением рифов. Также на ферме проводят экскурсии для местных жителей и рассказывают им о том, как важно беречь морскую экосистему.

Ещё одна остановка – мемориал жертвам урагана «Дориан». Он пронёсся по Багамским островам в сентябре 2019-го. Герцог и герцогиня Кембриджские почтили память погибших и возложили цветы к памятнику.

А до этого Уильям и Кейт побывали на острове Большой Багама. Здесь они пообщались с подопечными детского дома. Принц сыграл в футбол и покачал детей на качелях. А Кейт вручила подарки девочкам.

В рамках турне монархи также посетили Белиз и Ямайку. Эти страны, в том числе и Багамы, входят в Британское Содружество наций. При этом они рассматривают возможность из него выйти. Принц Уильям во время визита заявил, что королевская семья поддержит любое решение этих стран.

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