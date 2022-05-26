Уильям и Кейт приняли 8000 гостей в саду Букингемского дворца

Принц Уильям и его супруга Кейт заменили Елизавету II на летнем приёме в саду Букингемского дворца...
Дата загрузки: 2022-05-26
На мероприятие прибыли 8000 гостей. Члены монаршей семьи общались с ними несколько часов, несмотря на небольшой дождь. На такие вечеринки приглашают только тех, кто внёс большой вклад в развитие своих общин.
Это уже третья летняя вечеринка в нынешнем сезоне. Обычно Елизавета II проводит четыре приёма в год: три в Букингемском дворце и один во дворце Холируд в Шотландии.
История этих приёмов началась во второй половине XIX века при королеве Виктории. Тогда они проходили дважды в год, а бывать на них могли только люди из высших слоёв общества и члены королевской семьи.
При Елизавете II порядки изменились, но попасть на вечеринку по-прежнему можно только по приглашению. Для приёма обычно готовят 27 тысяч чашек чая и 20 тысяч кусочков торта.
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