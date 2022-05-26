fb pixel
Телеканал NTD

Уильям и Кейт приняли 8000 гостей в саду Букингемского дворца

Уильям и Кейт приняли 8000 гостей в саду Букингемского дворца

Принц Уильям и его супруга Кейт заменили Елизавету II на летнем приёме в саду Букингемского дворца...

Дата загрузки: 2022-05-26

Уильям и Кейт приняли 8000 гостей в саду Букингемского дворца
Принц Уильям и его супруга Кейт заменили Елизавету II на летнем приёме в саду Букингемского дворца. Королеву также представляют граф и графиня Уэссекские. В этом году пожилая монархиня попускает все традиционные вечеринки.

На мероприятие прибыли 8000 гостей. Члены монаршей семьи общались с ними несколько часов, несмотря на небольшой дождь. На такие вечеринки приглашают только тех, кто внёс большой вклад в развитие своих общин.

Это уже третья летняя вечеринка в нынешнем сезоне. Обычно Елизавета II проводит четыре приёма в год: три в Букингемском дворце и один во дворце Холируд в Шотландии.

История этих приёмов началась во второй половине XIX века при королеве Виктории. Тогда они проходили дважды в год, а бывать на них могли только люди из высших слоёв общества и члены королевской семьи.

При Елизавете II порядки изменились, но попасть на вечеринку по-прежнему можно только по приглашению. Для приёма обычно готовят 27 тысяч чашек чая и 20 тысяч кусочков торта.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...