Сальвадор вводит режим ЧС из-за роста количества убийств

Сальвадор столкнулся буквально с эпидемией убийств. В последнее время в этой центральноамериканской стране их совершали так..

Сальвадор столкнулся буквально с эпидемией убийств. В последнее время в этой центральноамериканской стране их совершали так много, что пришлось вводить режим ЧС. Конгресс одобрил его по просьбе президента.

Ограничили массовые собрания людей, а также открыли доступ правоохранителей к корреспонденции граждан. Кроме того, продлили срок административного задержания.

[местный житель]:

«Хорошо, что объявили режим ЧС, заботиться друг о друге – это прекрасно».

По данным полиции, только в субботу в стране зафиксировали 62 убийства. Это был самый высокий показатель в этом столетии.

Правоохранители говорят, что ответственность за большинство лежит на преступных группировках.

[местный житель]:«Слишком много насилия и несправедливости. Это месть правительству. Если бы я мог что-то изменить, то устроил бы им суровое наказание».

В 2015 году в Сальвадоре было зарегистрировано 103 убийства на каждые 100 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в мире.

Одновременно президент Найиб Букеле, вступив в должность в 2019 году, пытался изменить это положение вещей. Однако критики говорят, что его администрация стремилась укрепить свой контроль, заключая соглашения с крупными преступными группировками. Так, он якобы предлагал бандам лучшие условия содержания в тюрьмах, деньги и другие льготы. Сам глава государства все обвинения отвергает.

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