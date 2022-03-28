Сальвадор вводит режим ЧС из-за роста количества убийств

Сальвадор столкнулся буквально с эпидемией убийств. В последнее время в этой центральноамериканской стране их совершали так..
Дата загрузки: 2022-03-28
Ограничили массовые собрания людей, а также открыли доступ правоохранителей к корреспонденции граждан. Кроме того, продлили срок административного задержания.
[местный житель]:
«Хорошо, что объявили режим ЧС, заботиться друг о друге – это прекрасно».
По данным полиции, только в субботу в стране зафиксировали 62 убийства. Это был самый высокий показатель в этом столетии.
Правоохранители говорят, что ответственность за большинство лежит на преступных группировках.[местный житель]:
«Слишком много насилия и несправедливости. Это месть правительству. Если бы я мог что-то изменить, то устроил бы им суровое наказание».
В 2015 году в Сальвадоре было зарегистрировано 103 убийства на каждые 100 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в мире.
Одновременно президент Найиб Букеле, вступив в должность в 2019 году, пытался изменить это положение вещей. Однако критики говорят, что его администрация стремилась укрепить свой контроль, заключая соглашения с крупными преступными группировками. Так, он якобы предлагал бандам лучшие условия содержания в тюрьмах, деньги и другие льготы. Сам глава государства все обвинения отвергает.
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