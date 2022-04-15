На Галапагосских островах изучат жизнь редких скатов

Это гигантский морской дьявол, или манта – крупнейший представитель надотряда скаты. Эти рыбы могут исчезнуть с..

Это гигантский морской дьявол, или манта – крупнейший представитель надотряда скаты. Эти рыбы могут исчезнуть с лица Земли. Поэтому эквадорские биологи решили больше узнать об их жизни.

Для этого нашли группу скатов в Галапагосском морском заповеднике. На шесть гигантских рыбин установили устройства слежения с различными датчиками. Так учёные смогут наблюдать за скатами в режиме реального времени.

[Дэнни Руэда, директор Галапагосского национального парка]:

«Исследование в Галапагосском морском заповеднике очень важно. Оно позволит узнать районы распространения скатов, места размножения и маршруты миграции».

Гигантским морским дьяволам угрожают загрязнение океана и отлов из-за спроса в китайской медицине. Также они часто попадаются в сети, которыми ловят другую рыбу.

Эквадорские учёные надеются, что исследование поможет разработать новую стратегию защиты морских дьяволов от вымирания. В стране запрещены вылов и продажа любых видов скатов.

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