Как на острове Бали спасают редких белых скворцов

Эти белоснежные птицы называются балийскими скворцами. И они крайне редкие. Встречаются только на северо-западе острова Бали...

Эти белоснежные птицы называются балийскими скворцами. И они крайне редкие. Встречаются только на северо-западе острова Бали. В дикой природе их осталось от шести до десяти. Ещё тысячи обитают в заповедниках и зоопарках по всему миру.

Теперь зоозащитники пытаются их спасти. Для этого они нашли неожиданных союзников – продавцов и заводчиков пернатых. Именно они в прошлом были одной из причин резкого сокращения популяции. Но правительство Индонезии разработало для них специальную программу.

Теперь каждый может получить лицензию. Если её одобряют, правительство выделяет птиц. 90% можно оставить себе. Остальных скворцов перемещают в национальный парк.

[Том Сквайрс, орнитолог]:

«Одновременно могут сосуществовать и дикие популяции, и заводчики, которые продолжают своё хобби и при этом не наносят ущерба диким животным».

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Балийский скворец более века пользуется большим спросом у международных коллекционеров из-за своего яркого оперения и красивого пения. Ещё одна причина его исчезновения – вырубка лесов под сельскохозяйственные поля.

Вначале программа разведения была не очень успешной. Некоторые птицы, которых выпускали в природу, были заражены опасным паразитом. Некоторые погибли из-за хищников.

Браконьерство также продолжалось. Однажды национальный парк ограбили под дулом пистолета, украв 40 птиц.

Тем не менее, за последнее десятилетие здесь добились большего успеха благодаря усиленному мониторингу за птицами. Кроме того, роль сыграли «буферные деревни» вокруг парка. Именно здесь людям разрешают разводить балийских скворцов.

Сегодня результаты разведения видны по всему парку. Как предполагается, здесь обитает более 400 скворцов.

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