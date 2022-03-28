Более 2000 индийцев собрались на фестиваль рыбной ловли

Более 2000 индийцев ранним утром вышли на рыбалку в Мадурае на юге страны. Такого масштабного фестиваля..

Более 2000 индийцев ранним утром вышли на рыбалку в Мадурае на юге страны. Такого масштабного фестиваля рыбной ловли здесь не было уже два года. Мешала пандемия.

[рыбак]:

«В этом году здесь собралось много жителей соседних деревень. Так что фестиваль проходит с большим успехом».

Этой традиции уже много сотен лет. Когда заканчивается сезон сбора урожая риса, люди выходят на рыбалку на местную реку Вайгай. Рыбу ловят даже женщины. В ход идут сети и другие приспособления. Те, кому удалось поймать рыбу покрупнее, спешат похвастаться.

[рыбак]:

«Мы рыбачим с раннего утра, поэтому улов хороший, и мы довольны».

Мадурай – старейший город полуострова Индостан. Местные жители в основном выращивают рис и хлопок. Также есть животноводческие и птицеводческие фермы. Кроме того, город известен плантациями жасмина.

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