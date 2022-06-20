fb pixel
Телеканал NTD

Мексиканские студенты-кулинары создали коллекцию нарядов из еды

Мексиканские студенты-кулинары создали коллекцию нарядов из еды

Яркие, экстравагантные и съедобные. Этот необычный модный показ устроили в столице Мексики. Студенты-кулинары создали наряды из..

Дата загрузки: 2022-06-20

Мексиканские студенты-кулинары создали коллекцию нарядов из еды

Яркие, экстравагантные и съедобные. Этот необычный модный показ устроили в столице Мексики. Студенты-кулинары создали наряды из различных продуктов питания. Каждое творение продемонстрировали под музыку.

[участница модного показа]:
«На этом модном показе 70% нарядов сделаны из разных продуктов, таких как семена, перец чили, сладости и так далее. Все эти продукты местные».

[студент]:
«Мы украсили куртку бобами. Всё вышито вручную. Сначала отобрали одинаковые по размеру бобы, потом сделали в них отверстия, очистили и покрыли лаком. Затем вручную пришивали каждый боб».

Для украшения нарядов также использовали какао-бобы, сухофрукты и конфеты. Все платья и костюмы вдохновлены одеждой, которую носят в разных районах Мехико.

Модный показ прошёл в Университете монастыря Сор-Хуана. После мероприятия наряды станут экспонатами выставки в учебном заведении.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...