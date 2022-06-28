Перья, музыка и танцы: индейский фольклор оживает на фестивале в Бразилии

С карнавалом в Рио-де-Жанейро готов поспорить этот красочный фольклорный фестиваль. Он уже более полувека проходит в..

С карнавалом в Рио-де-Жанейро готов поспорить этот красочный фольклорный фестиваль. Он уже более полувека проходит в бразильском городе Паринтинс. Перерыв был только во время пандемии.

Три дня на огромной арене под названием Бумбодром соперничают две команды – синяя и красная. Каждая символизирует быка соответствующего цвета. В основе выступления лежит легенда о том, как работник фермы убил лучшего быка по желанию беременной жены. Его арестовали, но шаман оживил быка, и мужчина избежал наказания.

[участница фестиваля]:

«Каждый год очень волнующий. Всегда кажется, что это впервые. Мы как на иголках, а после двухлетнего перерыва эмоции ещё сильнее».

Каждая команда ежедневно выступает по два с половиной часа. На сцене оживают индейские песни и танцы. Зрители поддерживают творческий коллектив, за который болеют. А когда выступают соперники, молчат. Иначе их команда потеряет очки.

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[зрительница]:

«Песни удивительные. А музыка, несомненно, обладает магической силой».

На Паринтинский фольклорный фестиваль каждый год приезжают 80 тысяч гостей. Население города в это время почти удваивается. Праздник включён в список культурного наследия Бразилии.

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