Дайверы за год собрали 12 тонн мусора в знаменитом озере Тахо в США

[Эми Берри, директор организации Tahoe Fund]:

«Во многих местах мира есть большие горы. Во многих местах мира есть заснеженные вершины. Но нигде нет такого озера, как Тахо, окружённого заснеженными горами. В нём всё особенное – размер, прозрачность и синева».

Пресное озеро Тахо пристроилось у подножия горного хребта Сьерра-Невада на западе США. Долгое время эта природная красота оставалась почти нетронутой людьми. Но после Олимпиады 1960 года об озере и горных вершинах узнали во всём мире, и туда хлынул поток туристов. А вместе с ними появился и мусор.

В 80-х годах в летний сезон сюда приезжали до 90 тысяч отдыхающих. Сегодня до 300 тысяч.

В последние годы учёные стали замечать, что воды Тахо уже не такие прозрачные, как раньше. Тогда решили провести операцию по очистке озера. Она длится уже год. Профессиональные дайверы, а также волонтёры собирают мусор вдоль береговой линии. Она протянулась на 115 километров.

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[Мэтт Левитт, спонсор и волонтёр]:

«Прошёл год. Это были сотни дней погружений. И мы израсходовали почти тысячу баллонов с воздухом».

Дайверы подняли со дна множество бутылок, банок, верёвок, шин, рыболовных снастей, мячей для гольфа, игрушек и солнцезащитных очков. В итоге озеро Тахо избавили от 12 тонн мусора.

[Мэтт Левитт, спонсор и волонтёр]:

«Это вдохновляет, потому что относительно небольшая команда справилась с такой сложной задачей. Мы за один год убрали то, что люди бросали в зеро Тахо в течение полувека».

Теперь художники создадут скульптуру, используя часть собранного мусора. Её покажут в выставочном центре в Неваде. Так хотят вдохновить людей меньше загрязнять природу.

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