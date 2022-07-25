С гонок буйволов начался сезон выращивания риса в Таиланде

Вода и грязь. По ипподрому длиной 200 метров мчатся упряжки буйволов. За ними наблюдают десятки болельщиков...

Вода и грязь. По ипподрому длиной 200 метров мчатся упряжки буйволов. За ними наблюдают десятки болельщиков. Эти гонки – чуть ли не самое популярное развлечение в Таиланде.

Обычно праздник проходит в провинции Чонбури. Его проводят в начале сезона дождей, когда сажают рис. В турнире участвуют 60 буйволов.

[владелец буйвола]:

«Для меня не важно, выиграем мы или проиграем. Я хочу сохранить эту традицию. У нас мало надежд (на победу), поскольку мы не готовы на сто процентов. Но сделаем всё, что в наших силах».

Начало традиции положили дружеские соревнования между крестьянами. В начале XIX века они переросли в масштабные гонки буйволов. В наши дни большинство тайских фермеров не используют этих животных для работы. Но некоторые держат их, чтобы участвовать в турнирах. Они проходят дважды в год – в начале и конце сезона дождей.

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Праздник обычно привлекает туристов со всего Таиланда, а также из других стран. Во время фестиваля помимо гонок проходят различные конкурсы и соревнования с участием буйволов.

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