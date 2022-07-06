Бразильские рыбаки вынуждены ловить мусор, а не рыбу

Бразильские рыбаки стали мусорщиками. Теперь их улов – пластиковые бутылки, плёнка, выброшенные телевизоры и прочие отходы. Всё это собирают в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро.

[рыбак]:

«Каким было море 50 лет назад и каким стало сейчас – разница огромная. Люди просто не осознают этого. Они выбрасывают в море всё ненужное. Думают, это помойка. Но море не помойка».

Залив Гуанабара кормил этих рыбаков десятки лет. А теперь вода настолько грязная, что рыба пропала.

[рыбак]:

«Раньше всё было прекрасно. Чуть ли не рядом с домом можно было наловить много креветок и рыбы. Теперь для этого нужно плыть далеко и покупать бензин, а это дорого».

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Рыбаки оказались в бедственном положении. Помощь пришла от двух экологических организаций – итальянской и бразильской. Они запустили совместный проект по очистке залива. Рыбакам предложили собирать мусор. За работу платят немного больше минимальной зарплаты.

[Педру Мендис, сотрудник организации BVRio Institute]:

«Рыбаки больше ничего не могут добыть в море. Иногда уезжают ловить рыбу, но денег не хватает, чтобы покрыть расходы на бензин и лодку. Проект помогает им выживать».

В очистке залива участвуют 25 рыбаков. Это уже второй этап проекта. Он продлится год. За это время рассчитывают собрать 100 тонн мусора.

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