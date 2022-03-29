Шанхай вводит жёский карантин из-за того, что заболевших COVID-19 в городе становится всё больше. Финансовый центр..

Шанхай вводит крупнейший локдаун за всё время распространения COVID

Шанхай вводит жёский карантин из-за того, что заболевших COVID-19 в городе становится всё больше. Финансовый центр с 26-миллионным населением планирует вводить ограничения в два этапа.

Город на девять дней разделят на две части по руслу реки Хуанпу. На восточном берегу меры уже начали действовать.

Бюро общественной безопасности Шанхая заявило, что до 1 апреля закрывает мосты и туннели через реку, а также пункты взимания платы за проезд на автомагистралях на востоке города. Все уезжающие должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного в течение предыдущих 48 часов.

Западную часть города та же участь ждёт 1 апреля. Пока у людей есть возможность закупиться продуктами и товарами первой необходимости.

Эта покупательница на продуктовом рынке говорит, что еда с прилавков просто разлетелась, ничего не осталась. Теперь она не знает, что ей делать.

Власти также распорядились приостановить работу компаний и фабрик, за исключением тех, которые предоставляют общественные услуги или поставляют продукты питания.

Некоторые больницы временно закрылись, поскольку высвобождают персонал и другие ресурсы для оказания помощи в проведении массового тестирования.

Для Шанхая это самый масштабный карантин, связанный с пандемией.

При этом о мерах объявили внезапно. Ещё в субботу власти отрицали, что введут локдаун.

Стоит отметить, что в свете распространения более заразного, но менее смертоносного штамма омикрон многие страны мира, наоборот, ослабляют карантинные ограничения. Однако китайские власти придерживаются курса под названием «ноль терпимости». Многие местные жители отмечают, что ограничения по ним бьют больнее, чем сам вирус.

Короткая ссылка на эту страницу: