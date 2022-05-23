В Пекине начали дезинфекцию дорог на фоне распространения COVID

Пекин сообщил о рекордном числе случаев заболевания COVID за сутки: 99 новых заболевших. После этого в..

Пекин сообщил о рекордном числе случаев заболевания COVID за сутки: 99 новых заболевших. После этого в городе начали дезинфекцию дорог с пожарных машин.

Город пытается выполнить линию партии в отношении коронавируса, которая звучит как «ноль терпимости». Несмотря на то, что заболевших относительно немного, 22 миллиона жителей Пекина вынуждены сидеть дома, а также постоянно делать тесты на COVID.

[жительница Пекина]:

«Моя работа сильно не пострадала. Мы работаем из дома, потому что не ходит транспорт».

Особенно жёсткие ограничения ввели в самом густонаселённном районе Чаоян. Здесь закрыты магазины, рынки и развлекательные заведения. Также многим людям приходится получать электронные пропуска, чтобы войти в собственный дом.

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Подобная ситуация наблюдается и в Шанхае. Там жителей ещё больше, и большинству приходится сидеть дома. Компартия Китая распорядилась закрывать целые районы, если там выявляют случаи коронавируса. Люди не могут выйти даже за базовыми продуктами, включая еду и лекарства. Многие в сети жалуются, что голодают.

При этом эксперты отмечают, что статистика властей, скорее всего, заниженная, и что случаев намного больше, поскольку вариант омикрон считается более заразным, чем предыдущие штаммы. Одновременно он также намного реже вызывает тяжёлые случаи заболевания. Часто протекает бессимптомно.

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