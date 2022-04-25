В самом густонаселённом городе Китая продолжается самый строгий и масштабный локдаун. Большей части 25-миллионного населения Шанхая..

Строгий локдаун: дома в Шанхае ограждают заборами, чтобы никто не выходил

В самом густонаселённом городе Китая продолжается самый строгий и масштабный локдаун. Большей части 25-миллионного населения Шанхая запрещено выходить из домов. Возле целых кварталов власти возводят вот такие ограждения.

На улицах в основном видно людей в белых защитных костюмах, которые закрывают входы в жилые дома.

Выходец из Нидерландов Яап Гроллеман рассказывает, что тоже вынужден постоянно сидеть дома.

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[Яап Гроллеман, житель Шанхая]:

«Думаю, никто не был готов, что карантин будет таким долгим. Мне кажется, что у каждой семьи сейчас есть трудности».

В карантинных центрах ситуация не лучше. Свидетели рассказывают, что там царит антисанитария и не выполняются никакие эпидемиологические стандарты. Одна заболевшая говорит, что почувствовала себя как в тюрьме.

[Куми У, жительница Шанхая]:«Когда там оказываешься, люди в защитных костюмах говорят, что с этого момента никому нельзя выходить из комнаты. Так что я не выходила из комнаты в течение 24 часов и даже не открывала дверь. Как только открываешь её, кто-то сразу же заставит вернуться назад».

Свидетели также рассказывают, что в карантинных центрах очень много людей, поэтому риск заразиться повторно намного выше, чем в обычных условиях.

Несмотря на то, что текущий вариант омикрон редко вызывает тяжёлые формы коронавируса, власти отправляют всех с положительным результатом в такие центры.

Многие жалуются, что эти меры вредят больше, чем сам вирус. Локдаун в финансовом центре Китая настолько масштабный, что очевидно скажется на экономике всей страны. Некоторые эксперты считают, что его влияние почувствуют по всему миру.

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