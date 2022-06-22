Крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников проходит в Великобритании

Крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников продолжается в Великобритании. В первый день во вторник на работу..
Дата загрузки: 2022-06-22
Большинство ж/д-станций закрыто, метро тоже почти не работает из-за отдельной стачки. Из-за этого многие лондонцы и жители пригорода уже пересели на велосипеды.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании Кабинета сказал, что забастовки вызывают ненужное обострение и нанесут ущерб предприятиям, которые всё ещё восстанавливаются после COVID-19.
[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Я хочу сказать кое-что о сегодняшних забастовках на железнодорожном транспорте. Они принесли значительные проблемы и неудобства по всей стране, усложнили доступ людей к работе, поставили всех под угрозу, усложнили жизнь детям, которым нужно сдавать экзамены».
Волну недовольства вызвало то, что профсоюзы не могут договориться с правительством о повышении заработных плат.
Сейчас Великобритания переживает один из самых серьёзных экономических спадов. Инфляция достигла 10%. Профсоюзы утверждают, что в ближайшие недели также будут бастовать учителя, медики, работники коммунальных предприятий и адвокаты.
А пока же около 40 тысяч железнодорожников остаются дома либо проводят пикеты в разных городах страны.
Как показывают опросы, около половины британцев выступают против стачек. Поддерживает их лишь чуть более трети респондентов.
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