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Крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников проходит в Великобритании

Крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников проходит в Великобритании

Крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников продолжается в Великобритании. В первый день во вторник на работу..

Дата загрузки: 2022-06-22

Крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников проходит в Великобритании
Крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников продолжается в Великобритании. В первый день во вторник на работу не вышли более 40 тысяч человек. Одновременно пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом.

Большинство ж/д-станций закрыто, метро тоже почти не работает из-за отдельной стачки. Из-за этого многие лондонцы и жители пригорода уже пересели на велосипеды.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании Кабинета сказал, что забастовки вызывают ненужное обострение и нанесут ущерб предприятиям, которые всё ещё восстанавливаются после COVID-19.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Я хочу сказать кое-что о сегодняшних забастовках на железнодорожном транспорте. Они принесли значительные проблемы и неудобства по всей стране, усложнили доступ людей к работе, поставили всех под угрозу, усложнили жизнь детям, которым нужно сдавать экзамены».

Волну недовольства вызвало то, что профсоюзы не могут договориться с правительством о повышении заработных плат.

Сейчас Великобритания переживает один из самых серьёзных экономических спадов. Инфляция достигла 10%. Профсоюзы утверждают, что в ближайшие недели также будут бастовать учителя, медики, работники коммунальных предприятий и адвокаты.

А пока же около 40 тысяч железнодорожников остаются дома либо проводят пикеты в разных городах страны.

Как показывают опросы, около половины британцев выступают против стачек. Поддерживает их лишь чуть более трети респондентов.
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