Шанхай и Пекин ослабляют карантинные меры

Власти Шанхая начали разбирать заборы вокруг жилых комплексов, а также снимать ограждающие ленточки вокруг площадей и..

Власти Шанхая начали разбирать заборы вокруг жилых комплексов, а также снимать ограждающие ленточки вокруг площадей и зданий. Город с 25-миллионным населением 1 июня отменяет строгий карантин, длившийся последние два месяца из-за вспышки коронавируса.

В понедельник вечером жителям некоторых кварталов разрешили выйти и пройтись по улицам. Слишком жёсткие карантинные меры вызвали широкое общественное недовольство и даже протесты. Многие жаловались на нехватку еды и лекарств. Кроме того, локдаун больно ударил по экономике города и всего Китая в целом, нарушив цепи поставок и даже замедлив международную торговлю.

[житель Шанхая]:

«Сегодня первый день, когда нам разрешено свободно выходить на улицу. Я в восторге, потому что мы столько дней были взаперти». [житель Шанхая]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мой квартал открыли, поэтому я вышел. Увидел парикмахера, который делал стрижки на улице, и решил подстричься. Я не стригся более трёх месяцев, было некомфортно».

В Пекине меры тоже ослабляют. Так, на улицах и в метро стало больше людей. Жителям некоторых районов разрешили вернуться на работу.

[житель Пекина]:

«Я беспокоюсь. На этот раз период вспышки относительно короткий. Если период будет долгим, это повлияет на нашу работу».

Очереди к пунктам тестирования в столице сохраняются. Кроме того, жители крупнейшего района Чаоян по-прежнему должны работать из дома.

Власти Китая применяют в отношении коронавируса политику под названием «ноль терпимости». Если выявляют даже небольшое число случаев, закрывают на вход и выход дома и целые кварталы. Многие считают, что это вредит людям больше, чем сам коронавирус.

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